Mars-Helikopter sendet dramatische Bilder von zertrümmerter Landekapsel

Mit dem Mars-Helikopter Ingenuity hat die NASA Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal hat ein von Menschen geschaffenes Objekt auf einem anderen Planeten einen Flug erfolgreich absolviert. Das ist bereits über ein Jahr her und jetzt hat Ingenuity noch etwas Famoses vollbracht: Er hat während seines 26. Flugs am 19. April 2022 10 Farbluftbilder aufgenommen, mit denen das Equipment des Perseverance-Rovers untersucht werden soll, mit dem der Helikopter ursprünglich auf den Mars gebracht worden war.



Diese Bilder wurden nun von der NASA veröffentlicht und zeigen unter anderem den Fallschirm, der dem Rover dabei half, am Mars zu laden sowie die kegelförmige Außenschale, die den Rover während seines Abstiegs zur Marsoberfläche schützte. Die Bilder wirken teilweise dramatisch - und werden den Forscher*innen auf jeden Fall nützlich sein.