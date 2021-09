Mars-Helikopter Ingenuity erkennt Anomalie, sagt Flug ab

Abgenutztes Getriebe

Um zu prüfen, ob sie beweglich genug sind, wird vor jedem Flug ein "servo wiggle"-Test durchgeführt. Bei diesem Schwingungstest wichen 2 der Servomotoren um ein Grad von der Vorgabe ab. Bei einem späteren Test am 21. September gab es zwar keine erneuten Probleme, der Testflug wurde dennoch, sicherheitshalber, nicht durchgeführt.

Eine mögliche Erklärung für die Anomalie ist, dass die Taumelscheibe (swashplate) und die Getriebe der Servomotoren langsam Abnutzungserscheinungen zeigen. Ingenuity sollte eigentlich nur 5 Flüge absolvieren, schaffte bisher aber schon 13.

Eine andere Möglichkeit ist, dass der Highspeed-Rotortest dafür gesorgt hat, dass einige Rotorblätter in einer ungewöhnlichen Position stehen blieben. Beim Schwingungstest sorgte das dann für Schwankungen, die bisher noch nie aufgetreten sind. Bisher ist Ingenuity mit 2.400 rpm geflogen. Jahreszeitenbedingt wird jetzt aber die Atmosphäre des Mars dünner, weshalb die Drehzahl für die nächsten Flüge auf 2.700 bis 2.800 rpm gesteigert werden muss.

Erde-Mars-Konjunktion

Nun bleibt Ingenuity für einige Zeit am Boden und das NASA-Team hat Zeit, die bisher gesammelten Daten genauer zu analysieren. Denn die Erde-Mars-Konjunktion sorgt dafür, dass bis Mitte Oktober Funkstille herrscht, da sich die Sonne zwischen die beiden Planeten schiebt (wir erklären hier, warum das so ist). Allerdings sind Ingenuity und der Rover Perseverance so programmiert, dass sie einmal die Woche miteinander kommunizieren und checken, ob alles in Ordnung ist.