Mars-Hubschrauber trotzt den Minusgraden und hebt bald wieder ab

Der Mars-Hubschrauber Ingenuity hat den Winter auf dem Roten Planeten soweit gut überstanden und wird bald wieder abheben. Seinen letzten Flug absolvierte der kleine Helikopter am 11. Juni. Seitdem befand er sich im Ruhemodus.

Die Temperaturen in der Nähe des Jezero-Kraters, wo sich Ingenuity befindet, sind immer noch nicht optimal. In der Nacht können sie auf bis zu -86 Grad Celsius fallen. Zudem gab es während des Mars-Winters deutlich mehr Staub in der Luft, was Ingenuity davon abhielt, seine Batterien durch seine Photovoltaikmodule aufzuladen.

101 Tage Ruhepause

Das Team bei der NASA bereitet jedoch bereits alles für den nächsten Flug vor. Am 6. August wurden die Rotorblätter bereits bewegt, am 15. August wurde ein erster Test mit hoher Drehzahl durchgeführt. "Der 30. Flug wird eine Art kurzer Hüpfer", erklärt Projektleiter Teddy Tzanetos in einem Blogbeitrag. "Wir prüfen damit die Funktionen des Systems nach 101 Solen (Marstagen) Winterruhe und befreien es von Staub, der sich seitdem angesammelt hat."