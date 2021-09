Warum das Fliegen mit dem Mars-Helikopter immer schwieriger wird

Auch wenn man bei jedem Flug dazulernt, werde das Fliegen mit Ingenuity von Mal zu Mal schwieriger, schreibt Grip. Das liege aber nicht an einer technischen Abnützung, sondern an der Atmosphäre des Mars .

Die dünne Atmosphäre des Mars

Denn die Atmosphäre des Mars ändert sich über die Jahreszeiten hinweg. Bei der Planung der Ingenuity-Mission ist die NASA davon ausgegangen, dass die Flüge in den ersten Monaten nach der Ankunft am Mars absolviert sind und die Mission damit erledigt ist.

Also habe die NASA die Flugeigenschaften des Helikopters an eine Atmosphäre angepasst, die in den Wochen und Monaten nach Februar 2021 am Mars vorherrscht. Im jahreszeitlichen Zyklus wird die Dichte der Mars-Atmosphäre nun allerdings immer geringer.

Ingenuity sei darauf ausgelegt in einer Atmosphäre mit einer Dichte zwischen 0,0145 und 0,0185 kg/m3 fliegen zu können, schreibt der Ingenuity-Chef-Pilot. Fällt die Dichte unter diesen Wert, wird es für den Rotor des Mars-Helikopters schwierig, genügend Auftrieb erzeugen zu können.