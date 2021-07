Mars-Helikopter Ingenuity schafft bisher gewagtesten Flug

Der Mars-Helikopter hat bei seinem 9. Flug in fast 3 Minuten 600 Meter über raues Gelände zurückgelegt.

Der Mars-Helikopter schafft es offenbar weiterhin, die in ihn gesetzten Erwartungen zu übertreffen. Bei seinem 9. Flug hat das Jet Propulsion Laboratory der NASA das Fluggerät an seine Grenzen getrieben und den bisher schwierigsten Flug geplant. Er sollte Ingenuity über ein raues Gelände, "Seitah" genannt, führen. In einem Tweet hat die Raumfahrtorganisation verkündet, dass das Vorhaben gelungen ist.