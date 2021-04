Fliegen auf anderen Planeten: Was kommt nach dem Mars-Helikopter?

Am Sonntag hat der Helikopter Ingenuity seinen dritten Flug auf dem Mars hingelegt. Auch mit zunehmend komplexeren Manövern scheint der Roboter gut zurechtzukommen. Der Erfolg beflügelt die Vorstellungen von Wissenschaftern, die schon lange an der Erkundung anderer Planeten aus der Luft arbeiten.

Fliegende Roboter, auch Aerobots genannt, bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber Rovern am Boden: Sie können größere Gebiete beobachten, kommen schneller voran und gelangen an ansonsten unerreichbare Stellen. Welche Vorteile sie sonst noch bringen, wird klar, wenn man sich ansieht, welche Orte im Sonnensystem für die Erkundung zu Luft von besonderem Interesse sind.

Sollte Ingenuity alle seine 5 geplanten Testflüge unbeschadet absolvieren, stünde der Entwicklung größerer Drohnen nichts im Wege, meint Chefingenieur Bob Balaram vom Jet Propulsion Laboratory der NASA. "Die grundlegende Dynamik dieser Maschinen kann man zu vernünftigen Größen hochskalieren. Wir denken etwa über Dinge in der Klasse zwischen 25 und 30 Kilogramm nach." Zum Vergleich: Ingenuity wiegt 1,8 Kilogram und befördert außer 2 Kameras keinerlei wissenschaftliche Instrumente. Die Nachfolger des Pioniers, der den ersten motorisierten Flug auf einen anderen Planeten verbuchen konnte, werden also größer sein und den Mars auf vielfältige Weise erkunden können.

Heiße Hölle

Auf der Venus kamen sogar schon 2 Mal fliegende Objekte von der Erde zum Einsatz (siehe unten). Der Nachbarplanet wird oft als Zwilling der Erde umschrieben, weil er fast gleich groß ist und aus den gleichen Materialien besteht. Auf der Venus soll vor langer Zeit auch mal ein riesiger Ozean existiert haben. An einem bestimmten Punkt hat sich der Planet jedoch ganz anders als die Erde entwickelt. Heute ist es dort sehr ungemütlich.

Die Venus hat eine dicke Kohlendioxid-Atmosphäre. Auf der Oberfläche herrscht ein Druck von 90 bar (so viel wie in 900 Meter Wassertiefe) und eine Temperatur von 400 Grad Celsius. Raumsonden, die darauf aufsetzten, hielten jeweils nicht lange durch. In 50 Kilometer Höhe herrschen jedoch 15 Grad Celsius, ein Druck wie auf der Erdoberfläche und starke Winde.

Ein Fluggerät würde also gute Bedingungen vorfinden. Ein Konzept dafür nennt sich VAMP. Dieser Entwurf des US-Rüstungskonzerns Northrop Grumman ist ein ultraleichtes Flugzeug mit aufblasbarer Struktur und Propellerantrieb. Mit 46 Meter Spannweite könnte es ein Jahr lang oder noch länger durch die Venus-Atmosphäre gleiten und dabei auch nach Spuren von Leben suchen.