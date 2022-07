Mars-Helikopter Ingenuity nimmt Auszeit

Der Mars-Helikopter Ingenuity, der derzeit im Jezero-Krater am Roten Planeten parkt, wird von der NASA auf Urlaub geschickt. Derzeit sei am Mars Staubsaison und Winter, was bedeute, dass es mehr Staub in der Luft und weniger Sonnenlicht gebe, um die Batterien des Helikopters aufzuladen, schreibt die US-Weltraumbehörde in einem Status-Update.

Man habe deshalb beschlossen den Batterien des Helikopters einige Wochen Pause zu gönnen, damit sie ihren Ladezustand wieder aufbauen könnten. Wenn es das Wetter zulasse werde Ingenuity voraussichtlich Anfang August wieder abheben, heißt es in der Mitteilung weiter.