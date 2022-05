Video zeigt Rekordflug von Mars-Helikopter

Der Clip beginnt in etwa eine Sekunde nach dem Start, wie es heißt. In einer Höhe von 10 Metern flog der Helikopter nach Südwesten und beschleunigte in weniger als 3 Sekunden auf seine Höchstgeschwindigkeit. Zuerst überflog er eine Gruppe von Sandrippeln und anschließend felsigen Untergrund. Schließlich fand er den relativ flachen und glatten Landeplatz. Die Navigationskamera ist so konfiguriert, dass sie sich in einer Höhe von 1 Meter deaktiviert. Damit will man verhindern, dass sie von aufgewirbeltem Staub gestört wird.

Autonome Flüge

Die Flüge von Ingenuity sind autonom. Die “Piloten” auf der Erde planen sie vorab und schicken die Befehle anschließend an den Helikopter. Während eines Fluges liefern Sensoren – dazu zählen Navigationskamera, ein Beschleunigungssensor und ein Laser-Entfernungsmesser – Echtzeitdaten an den Navigationsprozessor und den Flugcomputer. Dadurch kann Ingenuity auf sein Umfeld reagieren.

Zuletzt wurde zwischenzeitlich die Kommunikation mit Ingenuity verloren, weil der Helikopter in einen Stromsparmodus versetzt wurde. Mittlerweile hat man wieder Kontakt und die Akkus werden über die Solarmodule geladen. Laut der NASA freut sich das Team bereits auf den nächsten Flug am Mars.