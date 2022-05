Funkverbindung unterbrochen: Staub bedroht Mars-Helikopter

Mittlerweile konnte der Funkkontakt zwar wieder hergestellt werden, das Problem mit dem Mars-Staub hält allerdings weiter an. Das wirft Fragen auf, wie lange der Ingenuity-Helikopter noch intakt bleibt und ob er es schafft, weitere Flüge zu absolvieren.

Der Mars-Helikopter Ingenuity hatte in den vergangenen Tagen mit einem Staub-Problem zu kämpfen. Infolge dessen konnte der kleine Helikopter nicht mehr kontaktiert werden, weil die Funkverbindung zum Perseverance-Rover unterbrochen war.

Der Mars-Staub und die Energieversorgung

Auch auf dem Roten Planeten ändern sich die Jahreszeiten und aktuell beginnt eine Phase, in die Staubbelastung in der Mars-Atmosphäre stark zunimmt und Staubstürme häufiger auftreten. Der Staub lagert sich folglich auf den Solarpanelen der Mars-Gefährte ab und bringt die Energieversorgung in Gefahr.

So ist es in der vergangenen Woche dem Ingenuity-Helikopter ergangen. Durch die Staubablagerungen auf den Solarpanelen konnte der Hubschrauber seine Batterien nur wenig aufladen. Dadurch wurde das "Field-programmable Gate Array" (FPGA) automatisch deaktiviert.

Dieses Modul ist dafür verantwortlich, die verschiedenen Modi des Helikopters zu aktivieren, um so wenig wie möglich Energie zu konsumieren. Beispielsweise wird dadurch in den extrem kalten Mars-Nächten das Heizelement automatisch eingeschaltet. Auch die vorprogrammierte Aktivierung des Flugmodus wird auf diese Weise geregelt.