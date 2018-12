Seit sechs Monaten kein Lebenszeichen von Mars-Rover "Opportunity"

2007 hatte "Opportunity" (auf Deutsch: Möglichkeit) einen noch viel größeren Sturm überstanden. Die damit einhergehende Kälte führte nach Einschätzung der NASA-Wissenschaftler wohl letztlich zum Verlust der baugleichen und zu ähnlicher Zeit gestarteten Zwillingsschwester "Spirit" einige Jahre später. Für die anderen Mars-Missionen wie die Sonden, die um den Planeten kreisen, den nuklear betriebenen Rover "Curiosity" oder den gerade auf dem Mars angekommenen Lander "InSight" stellte der Staubsturm keine Gefahr da.

"Wake Me up Before You Go-Go"

"Die Moral ist ein bisschen wacklig", hatte NASA-Ingenieur Michael Staab jüngst dem Portal "Space.com" gesagt. "Das ist das erste Mal, dass 'Opportunity' aufgehört hat, mit uns zu reden, und nicht wieder angefangen hat, als wir es erwartet hatten." Zur Aufmunterung spielen sich die NASA-Forscher in ihrem Kontrollzentrum jeden Morgen einen passenden "Aufwach-Song" vor: "Wake Me up Before You Go-Go" von Wham zum Beispiel, "Dust in the Wind" von Kansas oder "Here Comes The Sun" von den Beatles.