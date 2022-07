Perseverance sucht Landebahn am Mars, um Proben zur Erde zu bringen

10 Gesteinsproben hat der Mars-Rover Perseverance auf dem Roten Planeten bisher gesammelt. Nun sucht die US-Weltraumbehörde am Mars nach einem Landeplatz für ein Raumschiff, mit dem die Proben zurück auf die Erde gebracht werden können.

"Flach und langweilig"

Und der soll nach Möglichkeit "langweilig" sein, wie es in einer Mitteilung des Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA heißt. "Je flacher und langweiliger die Aussicht ist, umso besser", wird Richard Cook vom JPL in der Aussendung zitiert. Wenn das Raumschiff auf dem Roten Planeten lande, gebe es eine Menge zu tun, so der JPL-Ingenieur: "Sightseeing gehört nicht dazu."

Die Landefläche sollte einen Radius von mindestens 60 Meter haben und nach Möglichkeit frei von Felsen sein. Wenn es Felsen gibt, sollten sie nicht größer als 19 Zentimeter im Durchmesser sein, heißt es weiter.

Detailaufnahmen mit Navigationskameras

Das Team der Mars-Sample-Return-Mission hat auch bereits einen Ort ausgemacht. Dieser ist in der Nähe des alten Flussdeltas im Jezero-Krater, in dem der Rover unterwegs ist.

Um ein genaueres Bild der "Landebahn" zu erhalten, hat das MSR-Team die Navigationskameras von Perseverance genutzt, mit denen detaillierte Bilder des Standorts aufgenommen wurden.