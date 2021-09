Mars-Gesteinsproben deuten auf früheres Leben hin

Insgesamt hat der Mars-Rover "Perseverance" bereits 2 Gesteinsproben erfolgreich entnehmen und verstauen können. Außerdem wurden an dem Mars-Gestein mittlerweile erste Untersuchungen vorgenommen.

Wasser über längeren Zeitraum

Darüber hinaus seien in dem Gestein Salzmineralien entdeckt worden, was darauf hindeuten könne, dass möglicherweise über einen längeren Zeitraum Wasser in diesem Bereich des Planeten vorhanden war.

Sollte auf der Mars-Oberfläche tatsächlich für lange Zeit Wasser gewesen sein, deutet dies wiederum darauf hin, dass dort potenziell auch Leben möglich gewesen sein könnte.