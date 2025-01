Chinesischer Raketenstart endet mit Fehlschlag

Rückschläge sind selten geworden bei den Starts von erprobten Raketen. Mit einem Fehlschlag hat jedoch ein solcher Launch am vergangenen Wochenende in China geendet. Bei der kommerziellen Trägerrakete vom Typ Lijian-1 ( Kinetica-1 ) kam es nach dem Start zu einer Fehlfunktion.

Ziel der Mission war, mehrere Satelliten in einer sonnensynchronen Umlaufbahn auszusetzen. Ein solcher Sonnensynchronorbit (SSO) befindet sich in der Regel in einer Höhe von ungefähr 500 bis 900 Kilometer .

Die Lijian-1, eine kleine Trägerrakete

Die Lijian-1 ist eine vergleichsweise kleine Trägerrakete mit 4 Stufen. Sie ist knapp 30 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 2,65 Meter. Sie kann eine Fracht von 2 Tonnen in einen niedrigen Erdorbit (LEO) bringen. Mit 1,5 Tonnen an Bord kann die Lijian-1 bis zum Sonnensynchronorbit in einer Höhe von 500 Kilometern fliegen.

Ein Vergleich: Die Falcon 9 von SpaceX ragt beim Start 70 Meter in die Höhe und kommt auf einen Durchmesser von 3,7 Meter. Sie kann bis zu 22,8 Tonnen in den niedrigen Erdorbit befördern und 8,3 Tonnen in einem geostationären Orbit (GTO) in einer Höhe von rund 36.000 Kilometer.

Im Laufe des Jahres will CAS Space mit der Kinetica-2 eine wiederverwendbare Rakete in den Orbit schießen. Sie soll größer und deutlich leistungsfähiger sein als die Kinetica-1. Das Unternehmen arbeitet darauf hin, 12 Tonnen in den LEO zu bringen und 7,8 Tonnen in einen SSO.