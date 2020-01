Milliardär gibt Suche nach Freundin für Mondflug auf

Unternehmen verkauft

Laut The Verge ist es nicht das erste Mal, dass Maezawa von seinen Plänen zurücktritt. Sein Unternehmen Zozotown hat 2017 Millionen von kostenlosen, hautengen Anzügen ausgeliefert, mit denen Körpermaße präzise berechnet werden können. So hätten Kunden passgenaue Outfits bestellen können.

In den USA und in Europa wurde der Betrieb aber schnell eingestellt. In der Folge trat er als Firmenchef zurück, nachdem er das Unternehmen an Yahoo Japan verkauft hatte.