Google: "Hacker haben auch Budgets und Bosse"

Wieland Holfelder, Leiter des Google Entwicklungszentrums in München, spricht in Österreich über Cybersicherheit.

Ziel von IT-Sicherheitsmaßnahmen ist es, es Angreiferinnen und Angreifern so schwer wie möglich zu machen. Viele würden sich schon sehr einfacher Methoden bedienen, die schon längst bekannt sind, wie Wieland Holfelder, Leiter des Google Entwicklungszentrums in München, in einem Pressegespräch erklärt.

Das Google-Cloud-Unternehmen Mandiant Consulting hat über das gesamte Jahr 2023 Cybersicherheitsvorfälle untersucht. Fast Dreiviertel der Angreifer hätten dabei bereits lange bekannte Att&CK-Techniken angewendet. “74 Prozent der Attacken sind bekannt, das kann ja nicht wahr sein”, ruft Holfelder zu besseren Vorkehrungen auf.

Exploits als häufigstes Einfallstor

Die meisten Vorfälle (38 Prozent) gingen auf Exploits, etwa nicht gepatchte Infrastruktur, zurück. Dahinter folgte Phishing mit 17 Prozent. Im Visier der Cyberkriminellen standen in den meisten Fällen Finanzdienstleistungen.

“Die Bedrohungen gehen massiv nach oben”, so Holfelder. Schon kleine Verbesserungen in der Infrastruktur würden aber viel Schutz bieten. Man muss es Cyberkriminellen einfach so schwer machen, dass es sich wirtschaftlich nicht mehr für sie rentiert, anzugreifen. “Hacker haben auch Budgets und Bosse”, erklärt Holfelder. “In dem Moment, in dem ich meine Verteidigungsstrategie etwas erhöhe, kann ich die Wahrscheinlichkeit für einen Angriff massiv verringern”. Wieland war am Donnerstag Gast beim Salzburg Summit, wo er über das Thema eine Keynote hielt. Im Vorfeld lud Google zum Pressegespräch mit dem Sicherheitsexperten.

