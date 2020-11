Asteroid könnte der Zwilling unseres Mondes sein

Der Mars teilt sich seine Umlaufbahn mit dem Asteroiden (101429) 1998 VF31, der der Zwilling unseres Mondes sein könnte. Denn: Er reflektiert das Sonnenlicht auf dieseble Art und Weise wie der Erdtrabant.

Forscher des Armagh Observatory and Planetarium (AOP) in Nordirland haben untersucht, wie Sonnenlicht von den sogenannten Mars-Trojanern, also Asteroiden in der Mars-Umlaufbahn, reflektiert wird. Laut dem Forscher Galin Borisov scheine das Spektrum von 101429 jenem auf Teilen des Mondes aufs Haar zu gleichen, wo es ein exponiertes Grundgestein wie Krater und Berge, wie Sciencealert.com schreibt.