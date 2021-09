Bizarrer "Hundeknochen"-Asteroid gibt Forschern Rätsel auf

Mithilfe des Very Large Telescope des Europan Southern Oberservatory in Chile nahmen die Forscher*innen den Asteroiden näher unter die Lupe. Dabei fanden sie heraus, dass eines der lappenförmigen Enden des Weltraumfelsens größer ist als das andere. Auch die Länge des Asteroiden konnten sie bestimmen. Mit 270 Kilometer ist Kleopatra rund halb so lang wie der Ärmelkanal. Ihre Untersuchungsergebnisse veröffentlichten die Astronom*innen im Fachjournal Astronomy and Astrophysics.

Der Asteroid beherbergt auch 2 Monde, die nach den Kindern der ägyptischen Königin Kleopatra AlexHelios und CleoSelene benannt wurden. In einer zweiten Studie, die im selben Fachmagazin veröffentlicht wurde, konnten sie die Umlaufbahn der beiden Monde präziser bestimmen und so auch die Masse des Hauptasteroiden berechnen.