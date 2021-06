Neues Weltraumteleskop jagt gefährliche Asteroiden

Ziel der Mission ist es, 90 Prozent aller Asteroiden, die größer als 140 Meter sind, frühzeitig zu entdecken. "Wir gehen davon aus, dass es etwa 25.000 NEOs gibt, die groß genug sind, um eine Fläche mit der Größe von Südkalifornien auszulöschen", wird Projektleiterin Amy Mainzer von der Universität Arizona, in einer Aussendung zitiert.

Deshalb arbeitet die NASA seit 2019 an einem neuen Weltraumteleskop. Es soll 2026 den Betrieb im Erdorbit aufnehmen und permanent nach großen und kleineren Asteroiden suchen. Die " Near-Earth Object Surveyor Mission " (engl. Beobachtungsmission für erdnahe Objekte), oder kurz NEO Surveyor , erreichte vor wenigen Tagen die nächste Entwicklungsstufe. Die erste Planungs- und Designphase ist damit abgeschlossen, nun sollen die ersten Prototypen gebaut und getestet werden.

Darunter befinden sich auch solche, die als potenziell gefährlich gelten. Kommen sie der Erde auf 7,5 Millionen Kilometer nahe und sind größer als 140 Meter , werden sie von der NASA so klassifiziert. Derzeit werden nur 40 Prozent solcher Objekte gefunden. "

Im vergangenen Jahr erreichte eine traurige Meldung Astronom*innen auf der ganzen Welt. Das riesige Arecibo-Teleskop brach in sich zusammen ( futurezone berichtete ). Damit wurde ein großes Problem offenbar: Ein wichtiges Instrument für die Suche nach potenziell gefährlichen Asteroiden fiel weg.

Von der Sonne geblendet

Einige Asteroiden haben eine besonders dunkle Oberfläche. Sie geben daher nicht genug Licht ab, um von Teleskopen auf der Erde entdeckt zu werden. Selbst wenn sie gefunden werden, kann ihre tatsächliche Größe oft nicht korrekt abgeschätzt werden. Unlängst konnte etwa ein Asteroid von der Größe eines Autos mit einem geringen Abstand von nur 3.000 Kilometer an der Erde vorbeifliegen, ohne entdeckt zu werden. Erst 6 Stunden später wurde man auf ihn aufmerksam.

Besonders schwierig ist es, Asteroiden zu finden, die von der Sonne zur Erde fliegen. "Im Moment benutzen wir nur bodengestützte Teleskope - und nicht genug, wir bräuchten noch einige mehr, um alles sehen zu können, was vom Boden aus möglich ist. Trotzdem wird man vom Boden aus nie jene NEOs sehen, die aus der Richtung der Sonne kommen, weil sie am Tag erscheinen", erklärt Detlef Koschny, Vorsitzender des Planetary Defense Office der ESA, gegenüber der futurezone. Sie würden nur von Weltraumteleskopen entdeckt, die idealerweise zwischen Erde und Sonne platziert sind, da Bodenteleskope nur in der Nacht arbeiten. "Genau das soll NEO Surveyor tun", sagt Koschny.