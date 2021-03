Studie: Raketen aus dem All sollen Asteroiden unschädlich machen

Immer wieder fliegen riesige Asteroiden nah an der Erde vorbei, die bei einem Einschlag verheerende Folgen für das Leben auf unserem Planeten haben könnten. Deshalb arbeiten Forscher und Weltraumagenturen wie NASA und ESA auch an Abwehrmechanismen. Nun will der italienische Wissenschaftler Claudio Maccone herausgefunden haben, wie die Himmelskörper effektiv mit Raketen bekämpft werden können.

Der Astronom und Mathematiker hat bereits 2002 vorgeschlagen, diese Raketen an den sogenannten Lagrange-Punkten zu platzieren. Dort gleicht sich die Schwerkraft von Sonne und Erde aus. Der erste Punkt (L1) liegt zwischen den beiden Himmelskörpern, der dritte Punkt (L3) auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne. Diese beiden Punkte hält Maccone für besonders geeignet.