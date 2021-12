Die NASA und ESA melden gleich 2 große Brocken, die in kurzer Folge die Erde passieren.

Heuer wird es noch 2 Vorbeiflüge von Asteroiden geben und beide haben eine beachtliche Größe. Am 27. Dezember schaut ein alter Bekannter bei der Erde vorbei, 2018 AH.

Im Jahr 2018 wurde er entdeckt und flog mit lediglich 297.000 Kilometern Entfernung an der Erde vorbei. Damit war es der nächste Vorbeiflug eines Asteroiden dieser Größe seit dem Jahr 1971.

Die NASA schätzt seinen Durchmesser auf 84 bis 190 Meter ein, die ESA rechnet mit 110 Metern. Am 27. Dezember wird er allerdings nicht so knapp an der Erde vorbeifliegen, wie vor 3 Jahren. Mit 4,3 Millionen Kilometern ist ausgeschlossen, dass er die Erde treffen wird.

2017 AE3 ist 150 Meter groß

Am 29. Dezember folgt der letzte Asteroid des Jahres, falls nicht noch ein bisher unentdeckter Asteroid auftauchen sollte. 2017 AE3 wird von der NASA auf 120 bis 260 Meter geschätzt, die ESA hat den Durchmesser mit 150 Metern berechnet.

Mit 3,76 Millionen Kilometern kommt er der Erde etwas näher als 2018 AH. Zudem ist er mit 19,2 Kilometern pro Sekunde (69.120 km/h) schneller unterwegs. 2018 AH fliegt mit 12,7 km/s durchs All.

Aufschlag mit der Kraft einer Thermonuklearbombe

Auch für 2017 AE3 wird ein Einschlag auf der Erde ausgeschlossen. Sollte es dennoch passieren, hätte der Aufprall katastrophale Folgen.

2018 AH entspricht in etwa der Größe des Tunguska-Asteroiden, der die Erde am 30. Juni 1908 getroffen hat. Der Aufprall fällte über 80 Millionen Bäume in einem Gebiet von 2.150 Quadratkilometern.

Die Kraft dieser Explosion wurde mit 12 Megatonnen berechnet. Das ist mehr Zerstörungskraft als eine zweistufige Thermonuklearbombe hat. Die stärkste von den USA jemals entwickelte Atombombe hat eine Kraft von 25 Megatonnen.