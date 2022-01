Näher als der Mond: 15 Asteroiden kommen der Erde diese Woche nahe

Gleich 15 Asteroiden nähern sich diese Woche der Erde. Einer davon wird uns sogar näher sein als der Mond.

Zwei Asteroiden sind heute bereits vorbeigeflogen. Einer trägt den Namen 2017AM13 und weist laut der ESA einen Durchmesser von 30 Meter auf. Seine minimale Distanz zur Erde beträgt 6.777.100 Kilometer.

Der andere heißt 2022AZ und ist durchschnittlich 60 Meter groß. Seine Distanz zur Erde: 3.217.590 Kilometer.

Näher als der Mond

Morgen, am 11. Jänner, fliegen 4 Asteroiden an der Erde vorbei, die laut der ESA einen Durchmesser zwischen 6 und 100 Meter haben. Der kleinere 2022AC4 kommt unserem Planeten dabei besonders nahe: Die Distanz von 92.021 Kilometer entspricht grob einem Viertel der Erdentfernung zum Mond.

Der größte der 15 nächsten Asteroiden ist 2013YD48. Sein Durchmesser beträgt laut der ESA durchschnittlich 100 Meter.

Mehrere Asteroiden an einem Tag

Am 12. Jänner fliegen 2022AF1 und 2022AA2 an der Erde vorbei. Sie weisen einen Durchmesser zwischen 20 und 40 Meter auf und nähern sich unserem Planeten auf bis zu 2.521.575 Kilometer. Einen Tag später passieren weitere 3 Asteroiden mit ungefähr gleicher Größe von weniger als 30 Meter die Erde. Unserem Planeten am nächsten ist dabei 2022AG2 mit einer Entfernung von 1.212.098 Kilometer.

Am 14. Jänner nähern sich wiederum 2 Asteroiden der Erde, welche einen Durchmesser zwischen 10 und 30 Meter haben. Der nächste zur Erde ist 2022AA4 mit einer Distanz von 1.393.018 Kilometer. Auch am 15. Jänner folgen weitere 2 kleinere Asteroiden. 2022AT2 nähert sich der Erde auf bis zu 725.630 Kilometer.

Details laut ESA:

10. Jänner 2022

2017AM13, Entfernung: 6.777.100 Kilometer, Durchmesser: 30 Meter

2022AZ, Entfernung: 3.217.590 Kilometern Durchmesser: 60 Meter

11. Jänner 2022

2022AC4, Entfernung: 92.021 Kilometer, Durchmesser: 6 Meter

2022AD4, Entfernung: 1.117.927 Kilometer, Durchmesser: 11 Meter

2022AB4, Entfernung: 428.154 Kilometer, Durchmesser: 15 Meter

2013YD48, Entfernung: 5.596.237 Kilometer, Durchmesser: 100 Meter

12. Jänner 2022

2022AF1, Entfernung: 4.440.150 Kilometer, Durchmesser: 40 Meter

2022AA2, Entfernung: 2.521.575 Kilometer, Durchmesser: 20 Meter

13. Jänner 2022

2022AQ2, Entfernung: 5.422.396 Kilometer, Durchmesser: 21 Meter

2022AG2, Entfernung: 1.212.098 Kilometer, Durchmesser: 12 Meter

2022AS3, Entfernung: 4708495 Kilometer, Durchmesser: 23 Meter

14. Jänner 2022

2022AA4, Entfernung: 1.393.018 Kilometer, Durchmesser: 10 Meter

2022AG, Entfernung: 3.195.565 Kilometer, Durchmesser: 30 Meter

15. Jänner 2022