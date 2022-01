Riesen-Asteroid fliegt bald an Erde vorbei

Bei dieser Schlagzeile braucht man sich nicht vor einen "Don't Look Up"-Szenario fürchten. Der riesige Asteroid mit der Bezeichnung 7482 (1994 PC1) wird in sicherer Distanz an der Erde vorbeifliegen. Ein Einschlag, wie in dem populären Netflix-Streifen steht nicht bevor.

Am 18. Jänner wird der Himmelskörper mit 5,15 LD (Lunar Distance) beziehungsweise fast 2 Millionen Kilometer der Erde am nächsten kommen. Der Asteroid wird dabei mit einer vergleichsweise hohen Geschwindigkeit von rund 70.000 km/h an der Erde vorbeifliegen.