"Don't Look Up": So realistisch ist ein Asteroideneinschlag

In dem beliebten Netflix-Streifen findet die Menschheit durch einen Asteroiden ihr Ende. Ist das möglich?

Ein gigantischer Asteroid, der den Planeten Erde zerstört: Dieses Szenario behandelt der topbesetzte Netflix-Streifen "Don't Look Up". Zwei Astronom*innen entdecken einen Asteroiden, der in sechs Monaten auf die Erde einschlagen wird. Gehör findet die schockierende Nachricht jedoch nur bedingt.

Wie realistisch ist solch ein apokalyptisches Szenario? Wir haben mit Rudolf Albrecht vom Österreichischen Weltraumforum gesprochen und den Film genauer unter die Lupe genommen.