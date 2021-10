UN lässt bei Generalversammlung Dinosaurier sprechen

Der CGI-Dino "Frankie" warnt in einem Video vor dem Aussterben der Menschheit.

Die UN zeigt in einem neuen Video einen besonderen Gast bei einer Generalversammlung. Der Dino “Frankie”, wie der “einzige Überlebende des Asteroiden” auf Twitter heißt, ist ein CGI-Veloceraptor (zumindest erinnert er an die Art). In seiner Rede warnt er die Abgeordneten von der Klimakatastrophe.

Das Video wurde vom United Nations Development Programme (UNDP) im Rahmen der Klimakonferenz COP26 auf YouTube veröffentlicht. Es ist Teil der Kampagne “Don’t Choose Extinction” (Entscheidet euch nicht fürs Aussterben):