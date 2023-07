Asteroid erst 2 Tage nach knappem Vorbeiflug entdeckt

Der Asteroid 2023 NT1 blieb so lange unentdeckt, weil er aus der Richtung der Sonne kam.

Am vergangenen Samstag wurde ein riesiger Asteroid namens 2023 NT1 gesichtet, nachdem er sich am 13. Juli der Erde am nächsten genähert hatte. Warum er nicht früher entdeckt wurde, liegt daran, dass er sich der Erde aus der Richtung der Sonne genähert hat.

Ähnlich war es beim Meteor von Tscheljabinsk der Fall, der unbemerkt blieb, bis er im Februar 2013 über Russland zerbrach und eine Schockwelle freisetzte. Hunderte Menschen wurden verletzt, vor allem weil die Schockwelle Glas und Wände zum Brechen brachte. Mit seinen 12.000 Tonnen Gewicht handelte es sich dabei um den größten bekannten Meteor seit über 100 Jahren. 2023 NT1 könnte laut Forbes dreimal so groß sein.

Er dürfte einen Durchmesser von etwa 60 Metern aufweisen. Die Distanz zur Erde dürfte nur ein Viertel der Distanz zwischen Erde und Mond betragen haben, rund 60.000 Kilometer.