Asteroid kurz vor Einschlag entdeckt, Feuerball über weite Teile Europas sichtbar

Nur wenige Stunden nach seiner Entdeckung traf ein Asteroid vor einigen Wochen die Erde. Laut der Europäischen Weltraumorganisation ESA wurde der Himmelskörper namens 2023 CX1 von dem Astronomen Krisztiàn Sárneczky am Piszkéstető-Observatorium in Ungarn entdeckt. Über weite Teile Europas war ein leuchtender Feuerball zu sehen.

Minuten später wurde eine zweite Beobachtung gemacht und dem Minor Planet Center der International Astronomical Union gemeldet, wie Phys.org berichtet. 40 Minuten später bestätigte das Višnjan-Observatorium in Kroatien das Objekt.

Aufgrund der Flugbahn konnte ein Eintritt in die Erdatmosphäre über dem Ärmelkanal vorgesagt werden. Laut der ESA hatte der Asteroid dort eine Einschlagswahrscheinlichkeit von 100 Prozent , wie mehrere Systeme zur Folgenabschätzung ergeben haben. Eine Bedrohung für die Erde oder die Menschheit konnte aufgrund seinem Durchmesser von etwa einem Mete r ausgeschlossen werden.

Fragmente des Asteroiden könnten sich an der Küste nördlich von Rouen in der Normandie befinden, teilte die ESA mit. Tatsächlich wurde 2 Tage nach dem Einschlag ein Bruchstück auf einem Feld in Frankreich gefunden.