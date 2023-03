NASA: Chance bei 1:560, dass dieser Asteroid die Erde trifft

Der Asteroid 2023 DW ist rund 50 Meter groß und kommt der Erde am Valentinstag 2046 besonders nahe.

Am 14. Februar 2046 erhält die Erde Besuch vom Asteroiden 2023 DW, der erst vor wenigen Tagen entdeckt wurde. Der Asteroid hat einen Durchmesser von rund 50 Meter. Seine Umlaufbahn um die Sonne wird den Gesteinsbrocken mit einer minimalen Distanz von 0,0005 astronomischen Einheiten an der Erde vorbei führen. Was nach wenig klingt, sind immer noch 75.000 Kilometer.

In ein paar Wochen weiß man mehr

Dass der Asteroid die Erde trifft, ist nicht wahrscheinlich. Dennoch wird das Objekt in die Risikolisten von NASA und ESA aufgenommen, wie USA Today berichtet. Das NASA Planetary Defense Coordination Office teilt in einem Tweet mit, dass es einige Wochen dauern werde, bis man eine genauere Vorhersage über den Kurs von 2023 DW treffen könne.

Laut derzeitigen Berechnungen der ESA hat der Asteroid eine Chance von 1:625, die Erde zu treffen. Die NASA sieht die Wahrscheinlichkeit eines Treffers gar noch höher, bei 1:560. Genauere Berechnungen führen meistens dazu, dass die Chancen einer Kollision mit der Erde sinken.