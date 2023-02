James Webb entdeckt zufällig Asteroiden so groß wie das Kolosseum

Bevor das James Webb Teleskop (JWST) im Sommer 2022 seine Arbeit aufnehmen konnte, mussten Wissenschaftler*innen die Instrumente des Satelliten kalibrieren. Beim Einstellen des Mid-InfraRed Instruments (MIRI) entdeckte JWST zufällig einen kleinen Asteroiden. Laut einem europäischen Forscher*innen-Team dürfte es das kleinste Objekt sein, das bisher vom Teleskop aufgenommen wurde.

Er befindet sich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und ist zwischen 200 und 100 Meter groß, in etwa so wie das Kolosseum in Rom. Es ist damit auch eines der kleinsten Objekte, die je im Asteroidengürtel gefunden wurden.