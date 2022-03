Abwehrsystem soll Asteroiden in letzter Sekunde pulverisieren

Philip Lubin von der Universität von Kalifornien in Santa Barbara forscht daran, wie man verhindern kann, dass Asteroiden auf der Erde einschlagen. Er hat die Idee für ein Terminal, welches den Namen PI trägt.

PI steht für „Pulverize it“ (pulverisiere es). Die Hauptidee von PI ist es, einen Asteroiden in kleinere Trümmer zu pulverisieren, die dann großteils in der Erdatmosphäre verglühen würden.



Für Lubin ist der beste Schutz vor Asteroiden nämlich der, diese in winzige Stücke zu verkleinern, bevor er auf der Erde einschlägt. Lubin hat seine Idee vergangenes Jahr auf der Planetary Defense Conference vorgestellt, bei der es darum ging, das Leben auf der Erde zu verteidigen. Seither darf er für die NASA in einem speziellen Programm daran arbeiten, die Idee in die Praxis umzusetzen.