Wie Forscher im All und tief im Berg Dunkle Materie suchen

Ein Weltraumteleskop und ein Detektor in den Bergen Italiens suchen nach einer Antwort, was Dunkle Materie ist. Wir stellen Euclid und CRESST vor.

Das neue Weltraumteleskop Euclid der europäischen Weltraumagentur ESA wird dabei ein neues Kapitel aufschlagen. Es wird in den kommenden 6 Jahren die bisher detaillierteste dreidimensionale Karte des Universums erstellen. "Wir bekommen die Aufnahme eines Drittels des gesamten Himmels mit einer sehr hohen Auflösung," erklärt der Astrophysiker Tim Schrabback vom Institut für Astro- und Teilchenphysik an der Uni Innsbruck.

Dunkle Materie ist überall um uns herum. Wir können ihre Auswirkungen sehen und messen. Trotzdem bleibt sie eines der großen Mysterien unserer Zeit. Was die unsichtbare kosmische Komponente ist, die 80 Prozent der gesamten Materie in unserem Weltraum ausmacht, versuchen Wissenschaftler*innen auf der ganzen Welt herauszufinden.

Schrabback leitet den österreichischen Beitrag für das Euclid-Konsortium . Ungefähr 2.000 internationale Wissenschaftler*innen haben am Teleskop mitgearbeitet. Das ist auch für internationale Großprojekte eine stattliche Zahl, so Schrabback. Sie bauten die beiden Instrumente (siehe Infobox), entwickelten die Analyse-Software und sind für die wissenschaftliche Auswertung der Daten verantwortlich.

© ESA (acknowledgement: work performed by ATG under contract to ESA), CC BY-SA 3.0 IGO

© NASA, ESA and R. Massey (California Institute of Technology)

Treffen Teilchen auf die Kristalle, können 2 mikroskopische Ereignisse gemessen werden: ein Flackern und ein Temperaturanstieg . Alle bekannten Teilchen haben eine einzigartige Energiesignatur, die in diesen Daten identifiziert wird. Was dann übrig bleibt, sind Anwärter auf Dunkle Materie. "Wir vermuten, dass es sich dabei um ‚WIMPs‘ handelt, also schwach wechselwirkende massereiche Teilchen", sagt Mokina.

Die erste Version von CRESST mit 4 Kristallen wurde bereits 2003 in Betrieb genommen. "Ich forsche noch immer, also konnten wir bisher nichts finden. Es passiert oft, dass es eine Idee gibt, aber die Technologie einfach noch nicht so weit ist", sagt Mokina. So wurde 2013 CRESST II mit 18 Kristallen in Betrieb genommen. Das Experiment kann auf 33 Kristalle erweitert werden.

Parallel wird seit 2016 auch CRESST III betrieben. Ein Durchbruch war es hier, die Größe der Kristalle von 246 Gramm auf 24 Gramm zu verringern. Damit können auch WIMPs gefunden werden, die ein Zehntel weniger Energie aufbringen als bei CRESST II.

Mit Geduld und Forschungsdrang

Die Suche nach Dunkler Materie setzt einen großen Forschungsdrang voraus, sagt Mokina. "Man muss hungrig auf Antworten sein. Wir wissen, da ist etwas, wir müssen es nur verstehen." Und dazu gehöre auch die Geduld, immer weiter zu suchen.

Euclid und CRESST ergänzen sich in ihrer Suche. Ob die Daten des Teleskops auch den Wissenschaftler*innen von CRESST neue Erkenntnisse liefern können, um ihren Detektor noch besser zu machen, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.