Woher wissen wir, wie alt das Universum ist?

Universum "bläht sich auf"

"Wir können beobachten, dass sich Galaxien voneinander weg bewegen. Egal wo man sich befindet, ob auf der Erde oder in einer anderen Galaxie, würde man diese Bewegung beobachten", sagt Ziegler. Es ist ein bisschen so, als markiere man 2 Punkte auf einem Luftballon und bläst ihn anschließend auf. Die Punkte bewegen sich dann voneinander weg.

"Beim Blick in die Vergangenheit muss der Raum also immer kleiner werden. Lässt man die Luft aus dem Ballon wieder heraus, nähern sich die beiden Punkte auch wieder an", sagt Ziegler. Der Raum wird immer kleiner, zuerst wie ein Stecknadelkopf, dann wie ein Atom und schließlich bis zu dem Zustand der Singularität, also dem Anfang.

Zu diesem Zeitpunkt war die Energie an diesem Punkt extrem hoch. Es herrschten daher auch sehr hohe Temperaturen. "Das sind Zustände, die man sich mit menschlichen Empfindungen überhaupt nicht vorstellen kann", sagt Ziegler. Nachdem der Raum begann, sich auszudehnen, wurde es immer kühler, da die Energie konstant bleibt, sich aber über größere Abstände verteilt.