Das James-Webb-Teleskop zeigt HIP 65426 b in mehreren Wellenlängen und blendet dabei jeweils per Coronagraph den Heimatstern aus (Stern-Symbole)

Sauerstoff könne etwa auch durch die Aufspaltung von Wasser durch Sonnenlicht entstehen: „Der Wasserstoff ist so leicht, dass er sich verflüchtigt und auf dem Planeten bleibt eine Menge Sauerstoff übrig.“ Bestimmte Gase würden nur von Lebewesen produziert, allerdings nur in sehr geringen Mengen – wenn man von Erfahrungen auf der Erde ausgeht.

Bei der Spektroskopie für Planetenforscher*innen besonders interessant sind Biosignaturen , also Hinweise auf Leben in der Zusammensetzung der Atmosphäre. Sie zu finden sei aber schwierig, meint Fossati: „Es gibt viele Gase, die können Biosignaturen sein, müssen es aber nicht, etwa Sauerstoff oder Methan.“

Grundsätzlich lassen sich aus direkten Aufnahmen die Helligkeit und die Größe von Planeten ablesen, erklärt Exoplanetenforscher Luca Fossati vom Institut für Weltraumforschung in Graz. Außerdem könne man das Licht des Planeten spektroskopisch untersuchen . Das zur Erde gelangte Licht von dem Planeten wird dabei in seine Bestandteile aufgespaltet. Die Bestandteile der Atmosphäre des Planeten hinterlassen dabei spezifische Spuren im Lichtspektrum. „Die Moleküle nehmen entweder einen Teil des Lichtes weg oder strahlen in bestimmten Wellenlängenbereichen. Diese Bereiche sind wie ein Fingerabdruck der Moleküle“, sagt Fossati.

Näher an Sterne heran

Auf den bisher direkt fotografierten Exoplaneten herrschen ohnehin nicht die besten Bedingungen für Lebewesen. Die derzeitige Technologie erlaubt es lediglich, besonders große und junge Gasriesen aufzuspüren, die am besten auch noch besonders weit von ihrem Heimatstern entfernt im All ihre Kreise ziehen. Sie sind so heiß, dass sie viel Strahlung im Infrarotbereich abgeben, die von Teleskopen im All und auf der Erde eingefangen wird.

Spektroskopische Untersuchungen kann man auch bei Planeten durchführen, die vor ihren Heimatsternen vorbeifliegen (Transitmethode). Das Sternenlicht durchleuchtet dabei die Atmosphäre des Planeten, wodurch man sogar sagen kann, welche Moleküle in welchen Atmosphärenschichten vermehrt vorkommen. Direkte Aufnahmen liefern aber in anderer Hinsicht mehr Informationen. Selbst aus pixeligen Aufnahmen lassen sich etwa Aussagen über das Vorkommen von Wolken treffen.

Verbesserungen bei der direkten Fotografie lassen sich bei sogenannten Coronagraphen erzielen, erklärt Fossati. Das sind mechanische und digitale Filter, durch die das Licht der Heimatsterne ausgeblendet werden kann, um wesentlich schwächer leuchtende Planeten rundherum zu erkennen. Das James-Webb-Teleskop hat auch so etwas.

Bisher funktionieren Coronagraphen gut genug, um weit entfernte Planeten zu erkennen. In Zukunft werde man aber immer näher an Sterne heranrücken und auch kleinere Gesteinsplaneten wie die Erde fotografieren.