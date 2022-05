Kryptobörse Coinbase warnt, dass Nutzer bei Bankrott ihre Krypto-Assets verlieren

Laut der Kryptobörse Coinbase könnten Nutzer*innen im Falle eines Bankrotts ihre Krypto-Assets und damit den Zugang zu ihren Geldern verlieren. "Im Falle einer Insolvenz können Krypto-Vermögenswerte, die wir im Namen unserer Kunden halten, Gegenstand eines Insolvenzverfahrens sein, und solche Kunden können als allgemein ungesicherte Gläubiger behandelt werden“, heißt es in der Offenlegung der Umsatzzahlen von Coinbase im ersten Quartal.

Zum ersten Mal wurde dieser Risikofaktor in dem Report erwähnt.

Zur Warnung verpflichtet

Die Kryptobörse hält 256 Milliarden US-Dollar in Fiat-Geld und Kryptowährungen.Die Coinbase-Aktien fielen am Mittwoch um 28 Prozent. Laut dem Coinbase-CEO Brian Armstrong bestehe aber aktuell nicht das Risiko einer Insolvenz. Dienstagabend hat er den Nutzer*innen versichert, dass ihre Gelder in Sicherheit seien.