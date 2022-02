Super-Bowl-Werbung für Kryptobörse Coinbase bringt App zum Absturz

Die Kryptobörse Coinbase hatte für den Super-Bowl, das Finale der US-amerikanischen Football-Profiliga, eine besonders raffinierte Werbeidee: In einem 60 Sekunden langen Spot hüpft ein QR-Code über den Bildschirm, der an den kultigen Bildschirmschoner eines DVD-Players erinnert. Wird der Code gescannt, so gelangt man auf die Webseite von Coinbase, auf der Zuschauer*innen ein zeitlich begrenztes Angebot gemacht wird.

Neukund*innen erhalten 15 Dollar in Bitcoin und können zusätzlich an einer Verlosung teilnehmen, bei der 3 Millionen Token der Kryptowährung zu gewinnen sind. Noch bis zum 15. Februar gilt die Aktion. Sie dürfte allerdings so populär gewesen sein, dass, wie The Verge berichtet, die Coinbase-App vorübergehend abstürzte. Vermutlich aufgrund der vielen Zugriffe auf die Kryptobörse.