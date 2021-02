Das sind die besten Super-Bowl-Werbespots

Jeep - The Middle

Die Einen bewarben auf humorvolle Weise ihre neuen E-Autos, die Anderen wiederum machten die Corona-Pandemie zum Thema. Jeep etwa zeigte Bruce Springsteen in seinem allerersten, 2-minütigen Werbespot. Laut der New York Times wurde der Spot zum Teil in einer Kapelle in der Gemeinde Lebanon im US-Bundesstaat Kansas gedreht – der geografische Mittelpunkt der Contiguous United States, also jener US-Bundesstaaten, die nicht urch Ozeane oder internationale Grenzen getrennt sind. "Wir müssen uns daran erinnern, dass die Erde, auf der wir stehen, unsere gemeinsame Basis ist“, so Springsteen in der Werbung.