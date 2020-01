Das ist Porsches Super-Bowl-Spot für den Taycan

Die Übertragung des Finales der US-amerikanischen National Football League ( NFL) gilt als Fernsehereignis. Millionen Zuseher finden sich vor den TV-Geräten ein. Für Werbe-Slots sollen heuer bis zu 5,6 Millionen Dollar für 30 Sekunden verrechnet werden.

Dass Porsche seinen elektrischen Sportwagen in diesem Rahmen bewirbt, weist auch darauf hin, dass der Autohersteller große Hoffnungen in seinen elektrischen Sportwagen setzen dürfte. In den USA wird der Taycan, der dort ab rund 103.000 Dollar zu haben ist, seit Ende vergangenen Jahres ausgeliefert. Der Super Bowl wird am Sonntagabend (Ortszeit) vom US-Sender Fox übertragen.