Porsche Taycan enttäuscht mit neuen Reichweiten-Zahlen

EPA-Rating: Top und Flop

Die EPA-Reichweite beträgt demnach lediglich 309 Kilometer (192 Meilen) trotz der riesigen 93 kWh Batterie. Bei der Verbrauchswerten (Miles Per Gallon Equivalent MPGe) kommt der Turbo S auf 68 MPGe. Das ist ein Zähler niedriger als der Taycan Turbo. Die höhere Leistungsstärke des Taycan Turbo S wirkt sich also - wenig überraschend - negativ auf die Verbrauchswerte und Reichweite des Elektroautos aus.

An der Spitze des EPA-Rating steht das Tesla Model 3 Standard Range Plus mit 141 MPGe und einer Reichweite von 402 Kilometern. An zweiter Stelle liegt der Hyundai Ioniq mit 133 MPGe bei einer Reichweite von 274 Kilometern.