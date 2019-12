Video: Porsche Taycan will Tesla Model S bei 250 km/h überholen

Die Rivalität zwischen Porsche und Tesla überträgt sich auch auf die Fans der beiden elektrischen Autos. Am deutschen Nürburgring traten die beiden Fahrzeuge unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegeneinander an. Nun konnten zwei Fahrer auf der A14 in Vorarlberg selbst austesten, welcher Wagen die Nase vorn hat. Der Youtuber Maxime Fountanier (MAXreportage) hat die Situation in einem Video festgehalten. Es ist das erste Mal, dass die beiden Fahrzeuge in freier Wildbahn aufeinandertreffen.