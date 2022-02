Polestar attackiert Tesla und VW in Super-Bowl-Werbespot

In einer Werbung für den Polestar 2 macht sich der Elektroautohersteller über seine Konkurrenz lustig.

Der Elektroauto-Newcomer Polestar nutzt seinen allerersten Super-Bowl-Werbespot, um seine Konkurrenten, darunter Tesla und Volkswagen, aufs Korn zu nehmen.

In einem 30 Sekunden langen Video mit dem Titel "No Compromises" (Keine Kompromisse) bewirbt das Tochterunternehmen von Volvo sein E-Auto Polestar 2. Polestar macht sich in dem Spot allerdings auch über extravagante Werbungen lustig, mit denen die Konkurrenz ihre eigenen Autos für gewöhnlich bewirbt.