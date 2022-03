Coinbase: Mit Bitcoin können keine Sanktionen umgangen werden

Die populäre Kryptobörse Coinbase erklärt in einem Blogeintrag, warum sich Bitcoin und andere digitale Währungen nicht besonders gut dazu eignen, Sanktionen zu umgehen. Coinbase blockiere etwa 25.000 russische Krypto-Adressen, die angeblich mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, heißt es in dem Eintrag.

Diese Blacklist bestehe aber schon seit einigen Jahren und gehe auf die Bemühungen zurück, Kriminellen aus Russland das Handwerk zu legen. Die 25.000 Wallet-Adressen hätten nichts mit den Sanktionen wegen des aktuellen Russland-Ukraine-Krieges zu tun.