CoinFlip-Chef: Bitcoin-Anonymität ist nur ein Mythos

Behörden könnten Bitcoin-Transaktionen zurückverfolgen und Personen zuweisen, so der Chef des Bitcoin-Bankomatenanbieters.

"Bitcoin ist nicht anonym. Bitcoin ist pseudo-anonym. Man kann keine größeren Mengen Bitcoin kaufen ohne KYC, Personalausweis oder Führerschein", sagt Weiss während eines Webinars. KYC steht für Identitätschecks im Rahmen von "Know your Costumer"-Policies.

Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass Transaktionen mit Bitcoin anonym und nicht nachverfolgbar seien. Das stimme aber so nicht, sagt der Chef des Bitcoin-Bankomatenanbieters CoinFlip Ben Weiss.

Namentlich registrierte User*innen

Weil Bitcoin vielfach mit kriminellen Machenschaften und Betrügereien in Verbindung gebracht wird, sei die Annahme entstanden, dass Transaktionen mit der Kryptowährung völlig anonym seien. "Bitcoin sei sogar in vielerlei Hinsicht wesentlich transparenter als herkömmliche Transaktionen und Vorgänge im traditionellen Finanzsystem, so Weiss.

Bitcoin-Adressen sind zwar nicht namentlich registriert, können aber realen Personen zugeordnet werden, wird der CoinFlip-Chef von Business Insider zitiert. Das komme daher, dass sich Käufer*innen vor einem Bitcoin-Kauf ausweisen müssen.

Wenn Behörden genug Aufwand hineinstecken, könnten sie ohne weiteres Bitcoin-Transaktionen zurückverfolgen, so Weiss. Bitcoin für kriminelle Aktivitäten, wie beispielsweise Geldwäsche zu nutzen, sei daher so ziemlich das Dümmste, das machen kann.