Wie man Kryptowährungen klimafreundlicher macht

Als Elektroautopionier kann man sich schlecht den Vorwurf gefallen lassen, eine Kryptowährung zu unterstützen, die sehr viel Strom verbraucht und einen CO2-Fußabdruck in der Größe Portugals verursacht. Tesla hat umgerechnet 1,2 Milliarden Euro in Bitcoin investiert. CEO Elon Musk überlegt nun aber, sich nachhaltigeren Alternativen zuzuwenden. So wie ihm geht es auch anderen.

Rechnen mit Kohlestrom

Warum verbraucht Bitcoin so viel Strom? Weil rund um die Welt nach neuen Bitcoins geschürft wird. Dieses "Mining" nutzt allen Bitcoin-Nutzer*innen, weil dadurch Transaktionen verifiziert werden. Durch den im Verlauf der Jahre stark steigenden Kurs von Bitcoin ist das Mining so attraktiv, dass es mittlerweile ganze Hallen voller Rechner gibt, die nur auf das Bitcoin-Schürfen spezialisiert sind (ASICs). Die verbrauchen viel Strom, der je nach Standort des Miners aus mehr oder weniger erneuerbaren Quellen stammt.

Viele Bitcoin-Mining-Anlagen stehen etwa in China, dessen nationaler Strommix immer noch einen großen Anteil an Kohle, Öl und Erdgas hat – daher der große CO2-Fußabdruck. In Statistiken, die den Stromverbrauch verschiedenster Kryptowährungen pro getätigter Transaktion angeben, hat Bitcoin die Nase weit vorne. Laut Johannes Grill, dem Präsident des Vereins Bitcoin Austria, seien solche Statistiken aber mit Vorsicht zu genießen.

Schwieriger Vergleich

Die Vergleichbarkeit zwischen Kryptowährungen und ihren teilweise sehr unterschiedlichen technischen Voraussetzungen sei schwierig. Es sei außerdem möglich, ganze Zahlungsnetzwerke zu betreiben, die, auf der Blockchain-Technologie von Bitcoin aufbauend, ein größeres Transaktionsvolumen erlauben. Damit sinke der Stromverbrauch pro Transaktion. Ein Beispiel dafür sei das "Lightning"-Netzwerk.

Als bester Indikator für den Stromverbrauch von Kryptowährungen wird oft der verwendete Konsensmechanismus (siehe Infokasten unten) genannt. Das als energieaufwendig geltende Proof-of-Work-Verfahren wird bei vielen neuen Kryptowährungen durch Proof of Stake ersetzt. Als Musterbeispiel wird hier oft Ethereum 2.0 genannt, die neue Version der nach Bitcoin zweitgrößten Kryptowährung, die innerhalb der nächsten Monate gestartet werden soll.