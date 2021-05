TU Wien macht Bitcoin-Transaktionen schneller

Bitcoin hat sich über die Jahre als zuverlässige und relativ sichere, aber auch langsame Blockchain erwiesen. Vor allem die Skalierung, also die Durchführung vieler Transaktionen pro Sekunde, ist im Vergleich zu neueren Kryptowährungen begrenzt. An der TU Wien wurde nun zusammen mit anderen Forschungseinrichtungen wie dem IMDEA Software Institute und der Purdue University ein neues Protokoll entwickelt, das Abhilfe schaffen soll.

Maximal 10 Transaktionen

"Schon lange weiß man, dass Bitcoin und andere Blockchain-Technologien ein Skalierungsproblem haben: Es kann nur maximal zehn Transaktionen pro Sekunde geben", sagt Lukas Aumayr vom Security and Privacy Forschungsbereich der TU Wien. "Das ist sehr wenig, verglichen etwa mit Kreditkartenfirmen, die weltweit zehntausende Transaktionen pro Sekunde durchführen."

Aumayr verweist in diesem Zusammenhang auf das sogenannte "Lightning Netzwerk", das die Transaktionskanäle zwischen Blockchain-User*innen verbessert. Wenn etwa zwei Personen in kurzer Zeit viele Transaktionen abwickeln möchten, können sie Zahlungen auf diese Weise direkt untereinander austauschen, ohne dass jede einzelne Transaktion in der Blockchain sichtbar wird. Nur zu Beginn und am Ende dieser Serie an Transaktionen kommt es zu einem offiziellen Eintrag in der Blockchain.