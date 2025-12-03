Mitmachen und Rolltop Rucksack Edgar von Feuerwear zu gewinnen

03.12.2025

Ergonomie trifft auf Funktionalität: Der Rucksack vom Kultlabel Feuerwear ist nur ein praktisch, jeder hat auch seine persönliche Geschichte.

Hergestellt aus recyceltem Feuerwehrschlauch vereint Edgar Robustheit mit einem einzigartigen, urbanen Look, der in jeder Situation überzeugt. Jeder Rucksack ist ein Unikat, gefertigt aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch, der in seiner früheren Funktion Leben gerettet hat. Mit Edgar trägst du nicht nur einen praktischen Begleiter, sondern auch ein Stück Geschichte auf deinem Rücken.

© Feuerwear

Ergonomie trifft auf Funktionalität Der nachhaltige Rucksack eignet sich ideal für den Alltag, aber auch für längere Ausflüge, bei denen der Rücken geschont werden muss. Mit Rucksack Edgar bist du auf alles vorbereitet und kannst deine Unternehmungen sorgenfrei genießen. Dank der Fitlock Magnetschnalle bietet der Rucksack außerdem eine innovative Lösung für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen. Die Schnalle ist nicht nur extrem simpel in der Handhabung, sondern auch robust und langlebig. Verliere keine Zeit mehr mit fummeligen Verschlüssen – einfach klicken und los!

© Feuerwear

Anpassungsfähig Edgars Ladevolumen lässt sich von 22 bis 29 Litern erweitern. Diese Anpassungsfähigkeit macht ihn zu deinem idealen Begleiter für alle Lebenslagen – ob du ihn für den täglichen Weg zur Arbeit, für spontane Einkäufe oder für ein verlängertes Wochenende nutzen möchtest. Mit einem einfachen Handgriff lässt sich das Volumen anpassen, sodass du immer genau den Platz hast, den du gerade brauchst. Wenn du Flexibilität und Vielseitigkeit schätzt, ist Edgar genau der richtige Rucksack für dich.