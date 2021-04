Wer in Krypto investieren will, hat die Qual der Wahl. Ein Überblick über die wichtigsten Plattformen und worauf zu achten ist.

Fast 2 Billionen Euro stecken aktuell im gesamten Kryptomarkt. Neben Bitcoin und Ethereum versprechen vor allem die kleineren Kryptowährungen, die sogenannten Altcoins, große Gewinne. Sie bergen aber auch weitaus größere Risiken als die ohnehin schon volatilen größten Krypto-Assets wie Bitcoin und Ethereum. Wer neu beginnt, hat eine riesige Auswahl an Plattformen, über die er Coins kaufen und handeln kann: Ein Überblick über die ersten Schritte. Die besten Kryptoplattformen Anders als noch vor einigen Jahren ist es relativ einfach, in den Kryptomarkt einzusteigen. Welche der vielen Plattform einem zusagt, hängt einerseits davon ab, ob man nur in bekannte große Kryptowährungen oder auch in kleinere Projekte investieren will. Die Benutzeroberflächen sind mittlerweile meist selbsterklärend gestaltet, auch eine App zählt zum Standard-Inventar. Für technisch versiertere Nutzer*innen bieten manche Plattformen auch zusätzlich echte Trading-Seiten an, wie man sie vom Börsenhandel kennt. Binance: Die größte Auswahl Die 2017 in China gegründete Kryptobörse gibt ihren europäischen Sitz in Malta an. Binance ist mittlerweile nicht nur die größte Kryptoplattform der Welt, sondern bietet mit über 150 Kryptowährungen auch das umfassendste Angebot an Altcoins. Mit dem Binance Coin hat die Plattform zudem eine eigene Kryptowährung ins Leben gerufen, die aktuell die drittgrößte hinter Bitcoin und Ethereum ist. Mit ihr kann man bei den anfallenden Gebühren sparen.

Die vielen Optionen und die Menüführung können auf den ersten Blick ein wenig verwirrend sein. Neben dem einfachen Tausch von Währungen inklusive Euro gibt es eine klassische Börsenoberfläche (Exchange) für versiertere Trader*innen. Die App ist einfacher gestaltet. Die Gebühren sind relativ niedrig, es gibt viele Einzahlungs- und Auszahlungsoptionen sowie diverse Sicherheitsfunktionen, um den Account und Transaktionen zu schützen. Bitpanda: Made in Vienna Wer lieber auf eine Plattform mit Sitz in Österreich setzt, ist bei Bitpanda richtig. Die Oberfläche ist intuitiv gestaltet, und die Anzahl der verfügbaren Coins ist mit aktuell über 50 ordentlich. Die Aufschläge für den Kauf und Verkauf von Bitcoin und Co sind mit 1,49 Prozent höher als bei Binance. Auch könnten die Gebühren transparenter aufgeschlüsselt sein. Dafür ist die Plattform auch für Einsteiger*innen, die sich nicht mit einer klassischen Trading-Oberfläche herumschlagen wollen, gut geeignet.

Was die Vertrauenswürdigkeit betrifft, kann Bitpanda durch eine enge Kooperation mit der Finanzmarktaufsicht punkten. Neben diversen Finanzdienstleistungen, für die das Fintech Konzessionen erwarb, bietet die Plattform auch den Kauf von Edelmetallen und nun auch von Aktienanteilen an. Wer in Echtzeit Euro in seinen Account einzahlen will, kann dies aus Österreich und Deutschland mit geringen Gebühren über eps bzw. giropay tun. Mit Bitpanda Pro gibt es für versierte Trader*innen zudem eine Exchange-Plattform mit geringeren Trading-Gebühren. Crypto.com: Handy als Plattform Einen etwas anderen Weg hat die in Hong Kong gegründete Plattform crypto.com gewählt, die ihren europäischen Sitz ebenfalls in Malta hat. Auch wenn es mittlerweile auch eine Trading-Plattform im Web gibt, ist alles auf das einfache Handeln übers Smartphone ausgerichtet. Mit über 100 verfügbaren Kryptowährungen ist das Angebot groß. Die Gebühren sind attraktiv. Die Plattform gilt auch als Vorreiter bei Kreditkarten, mit denen man mit seinem Kryptovermögen einfach online oder im Geschäft bezahlen kann.

Weitere Kryptobörsen Alternative Plattformen, die sich für den Handel mit Bitcoin und Co anbieten, sind Kraken, Coinbase, Bitstamp oder Bitfinex. Alle funktionieren noch einem ähnlichen Muster wie die im Detail vorgestellten Kryptobörsen. Mehrere Accounts lohnen sich Generell ist es empfehlenswert, sich bei mehreren Kryptobörsen zu registrieren. So bekommt man nicht nur die größtmögliche Flexibilität, was das Angebot an weniger bekannten Altcoins betrifft, sondern hat auch eine Ausweichmöglichkeit, sollte eine der Plattformen überlastet und nicht verfügbar sein. Gerade an Tagen mit hohem Trading-Volumen – etwa, wenn der Bitcoin-Preis crasht – kann es immer wieder zu Aussetzern kommen. Wer sich dann erst neu irgendwo registrieren muss, hat ein Problem. Registrierung mit Identitätsnachweis Das mancherorts bediente Klischee, dass es bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen um reine Spekulation und Geldwäsche am Finanzamt vorbei geht, lässt sich auf den großen Plattformen nicht bestätigen. Bei praktisch allen ist bei der Registrierung ein Identitätsnachweis wie Reisepass, Personalausweis oder Führerschein erforderlich. Je nach Kryptobörse muss man die Dokumente mit einem Bild von sich selbst als Dateien hochladen oder sie direkt in die Kamera halten. Die Abwicklung erfolgt wahlweise am Computer oder auch am Smartphone – meist kann auch während des Anmeldeprozesses zwischen Geräten gewechselt werden, etwa um ein Selfie zu machen oder die Dokumente abzufotografieren.

© Bitpanda

Die Dauer, bis der eigene Account bestätigt wird, variiert von wenigen Stunden bis zu einigen Tage. Bei manchen Plattformen kann man schnell loslegen, muss aber zusätzliche Nachweise erbringen, etwa um höhere Beträge ein- und auszahlen zu können. Geld einzahlen Auch was das Einzahlen von Startkapital und die Auszahlung in Euro betrifft, hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Die meisten Börsen bieten neben der Möglichkeit, mit der Kreditkarte einen Betrag zu überweisen, auch kostenlose SEPA-Überweisungen an. Während das bei Bitpanda erfahrungsgemäß problemlos klappt, kann es bei manchen Plattformen zu Problemen kommen, wenn die Hausbank die Transaktion an manche Kryptobörse im Ausland aus Sicherheitsgründen blockiert oder verzögert. Trades genau dokumentieren Dass für die Registrierung bei den größten Kryptobörsen mittlerweile Dokumente wie ein Personalausweis oder Pass notwendig sind, lässt bereits erahnen: Die Zeiten, in denen man am Finanzamt vorbei Gewinne erzielen und reinvestieren kann, sind langsam, aber sicher gezählt.