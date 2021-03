Deutsche Bank: Bitcoin bleibt „ultra-volatil“

Der Erfolg der zweitgrößten Kryptowährung Ether (ETH) bzw. der dahinter liegenden Ethereum-Blockchain erweist sich immer mehr als Hemmschuh. Da die Plattform von einer Vielzahl von Krypto-Projekten und digitalen Währungen genutzt wird, kommt es immer wieder zu Engpässen im Netzwerk.

Die Kosten für einzelne Transaktionen, die sogenannten „Gas fees“, explodieren. Im Extremfall fallen Hunderte bis Tausende Euro an Gebühren an, was die Nutzung von Ethereum für weniger betuchte Normalverbraucher erschwert. Was das für folgen hat, lest ihr hier: