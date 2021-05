Tesla stoppt Zahlungen mit Bitcoin: "Zu umweltschädlich"

Mit einem einzigen Tweet hat Elon Musk einmal mehr für ein Erdbeben auf dem Kryptomarkt gesorgt. "Tesla hat die Zahlungen mit Bitcoin beim Autokauf gestoppt. Wir sind über die Nutzung fossiler Brennstoffe beim Mining und für Transaktionen mit Bitcoin besorgt - vor allem, was den Einsatz von Kohle betrifft, das die schlimmsten Emissionen erzeugt", heißt es in dem von Musk veröffentlichten Statement.

Tesla investiert in Bitcoin, verdammt es jetzt

Kryptowährungen seien in vielerlei Hinsicht gut und Tesla glaube daran, dass diese eine vielversprechende Zukunft haben. Gleichzeitig könne all dies nicht auf Kosten der Umwelt geschehen, heißt es weiter. Was die eigenen Bitcoin-Investitionen betrifft, will Tesla diese behalten und auch Zahlungen wieder akzeptieren, sobald der Mining-Prozess nachhaltiger ablaufe. "Wir prüfen auch andere Kryptowährungen, die weniger als 1 Prozent von Bitcoins Energie pro Transaktion benötigen", heißt es abschließend.