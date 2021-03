Tesla-Autos können nun mit Bitcoin gekauft werden

Der Elektroautohersteller akzeptiert ab sofort Zahlungen in der Kryptowährung.

Vor einigen Wochen hat der Elektroautohersteller mit einem Millionen-Investment in Bitcoin für Aufsehen gesorgt . Auch Firmenchef Elon Musk gibt sich auf Twitter oft als Fan von Kryptowährungen.

Wie Musk auf Twitter erklärt, werde Tesla die erhaltenen Bitcoins nicht in herkömmliches Geld wechseln. Demnach werde das Unternehmen die Zahlungseingänge in Bitcoin verwahren.

Die Bezahlung in der Kryptowährung ist vorerst nur für US-Kunden möglich. Außerhalb der USA soll die digitale Währung noch im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen.

Wer sich auf der Tesla-Website für ein Fahrzeug entscheidet, bekommt nun neben Apple Pay und Kreditkartungzahlung auch die Möglichkeit per Bitcoin zu bezahlen, angezeigt.

Kursschwankungen als Herausforderung

Eine Herausforderung bei der Bezahlung mit Bitcoin ist der stark volatile Kurs. Für all jene, die Bitcoins besitzen und diese nun in ein neues E-Auto stecken wollen, könnte die Investition also ein zweischneidiges Schwert sein: Fällt der Bitcoin-Kurs, war es eine gute Entscheidung. Steigt der Kurs hingegen, haben sie Geld liegen lassen.