Tesla investiert 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin

Tesla hat angekündigt, dass Käufer künftig in Bitcoin zahlen können. Der Preis der Kryptowährung schoss in die Höhe.

Nach der Ankündigung Teslas, insgesamt 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin zu investieren, um die eigenen Reserven zu diversifizieren, ist der Kurs der Kryptowährung mit über 44.000 Dollar auf ein neues Allzeithoch explodiert. Dem nicht genug, kündigte der Autohersteller zudem an, dass Kunden künftig in Bitcoin zahlen können. Auch diese Ankündigung dürfte der digitalen Währung neuen Antrieb geben.

Elon Musk als Kryptofan

Der Tesla-Gründer hatte schon vor einigen Tagen seine Haltung gegenüber der Währung deutlich gemacht: In sein Twitter-Profil schrieb er kurz und knapp #bitcoin, was kurfristig ebenfalls zu einem Preisaufschwung führte. Wenige Tage später löschte er das ganze wieder aus seinem Profil und begann mehrfach, über die Spaß-Währung Dogecoin zu tweeten, was wiederum dieser einen kräftigen Preisschub brachte.