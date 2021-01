Bitcoin schießt wegen Elon Musk wieder in die Höhe

Elon Musk kritisiert die Praktiken am Finanzmarkt und sieht die Zukunft in der Kryptowährung Bitcoin.

Dass Elon Musk mit seinem Twitter-Account ein mächtiges Werkzeug in der Hand hat, dürfte mittlerweile bekannt sein. Nun hat er damit den Preis von Bitcoin nach oben schießen lassen. Erst vor wenigen Tagen fiel die Kryptowährung laut Daten der Handelsplattform Bitstamp unter die Schwelle von 30.000 Dollar, am Freitag schoss sie wieder auf knapp 38.000 Dollar in die Höhe.

Kurz zuvor hat Musk seine Twitter-Biografie in #bitcoin geändert und dazu geschrieben: “Wenn man zurückblickt, war es unvermeidlich.”